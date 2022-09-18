Міністр закордонних справ Литви закликав передати Україні більше зброї

Про це він написав у своєму твіттері.

"Слова не змогли запобігти цим масовим могилам. Засудження саме по собі не покладе край цьому геноциду. Танки говорять голосніше, ніж слова. Озброїть Україну зараз. Це означає зараз", - заявив Ландсбергіс.

Words failed to prevent mass graves. Condemnation alone won't bring this genocide to an end. Tanks speak louder than words. #ArmUkraineNow means now. — Gabrielius Landsbergis???????? (@GLandsbergis) September 17, 2022

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