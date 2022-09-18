Міністр закордонних справ Литви закликав передати Україні більше зброї
Міністр закордонних справ Литви Габрієлюс Ландсбергіс закликав передати Україні більше зброї, коментуючи масові злочини окупантів в Ізюмі
Про це він написав у своєму твіттері.
"Слова не змогли запобігти цим масовим могилам. Засудження саме по собі не покладе край цьому геноциду. Танки говорять голосніше, ніж слова. Озброїть Україну зараз. Це означає зараз", - заявив Ландсбергіс.
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