Міністр закордонних справ Польщі приїхав з візитом в Україну
Міністр закордонних справ Польщі та чинний голова ОБСЄ Збіґнєв Рау розпочав свій візит до України
Про це написала пресслужба Польського головування в ОБСЄ 2022 у твіттері.
Як йдеться у повідомленні, міністр закордонних справ Польщі та чинний голова ОБСЄ Збіґнєв Рау розпочав свій візит до України.
"Попри російський обструкціонізм, Польща рішуче налаштована забезпечити діяльність та допомогу ОБСЄ Україні", - пише пресслужба.
- За словами міністра закордонних справ Польщі, ЄС повинен розбудовувати оборонний потенціал країн-членів ЄС, але це не може становити якусь конкуренцію для партнерства із США.
- Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау закликав припинити обстріли та бомбардування з боку РФ на території України під час проведення переговорів.
- Збігнєв Рау заявив, що на засіданні Ради ЄС не було противників надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.
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