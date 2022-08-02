Міністр закордонних справ Польщі приїхав з візитом в Україну

Про це написала пресслужба Польського головування в ОБСЄ 2022 у твіттері.

Як йдеться у повідомленні, міністр закордонних справ Польщі та чинний голова ОБСЄ Збіґнєв Рау розпочав свій візит до України.

"Попри російський обструкціонізм, Польща рішуче налаштована забезпечити діяльність та допомогу ОБСЄ Україні", - пише пресслужба.

За словами міністра закордонних справ Польщі, ЄС повинен розбудовувати оборонний потенціал країн-членів ЄС, але це не може становити якусь конкуренцію для партнерства із США.

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау закликав припинити обстріли та бомбардування з боку РФ на території України під час проведення переговорів.

Збігнєв Рау заявив, що на засіданні Ради ЄС не було противників надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.