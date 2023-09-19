Міністри закордонних справ ЄС проведуть зустріч у Києві

Про це він повідомив під час пресконференції в Нью-Йорку за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у рамках Генеральної Асамблеї ООН, передає Укрінформ.

"В обговоренні наших двосторонніх відносин з Україною ми присвятили дискусію безпеці. Зокрема, на цьому Українському допоміжному фонді в рамках Європейського фонду миру, який я запропонував на розгляд міністрів у Толедо (під час неформальної зустрічі Ради ЄС із закордонних справ - ред.). Ми будемо продовжувати обговорювати це. Ми будемо обговорювати це також з нашими українськими партнерами. Я можу повідомити, що ми проведемо зустріч міністрів закордонних справ в Києві вже невдовзі, у наступний період. Я поки що не називатиму конкретні дати, але це відбудеться невдовзі", - сказав Боррель.