Міністри закордонних справ ЄС проведуть зустріч у Києві
Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив про те, що Рада міністрів ЄС із закордонних справ проведе засідання в Києві, щоб ознайомитися з ситуацією в Україні
Про це він повідомив під час пресконференції в Нью-Йорку за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у рамках Генеральної Асамблеї ООН, передає Укрінформ.
"В обговоренні наших двосторонніх відносин з Україною ми присвятили дискусію безпеці. Зокрема, на цьому Українському допоміжному фонді в рамках Європейського фонду миру, який я запропонував на розгляд міністрів у Толедо (під час неформальної зустрічі Ради ЄС із закордонних справ - ред.). Ми будемо продовжувати обговорювати це. Ми будемо обговорювати це також з нашими українськими партнерами. Я можу повідомити, що ми проведемо зустріч міністрів закордонних справ в Києві вже невдовзі, у наступний період. Я поки що не називатиму конкретні дати, але це відбудеться невдовзі", - сказав Боррель.
- У середу, 6 вересня, з офіційним візитом у Києві перебував держсекретар США Ентоні Блінкен. Серед іншого він зустрівся з очільником уряду Денисом Шмигалем
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