Мінкульт вніс путініста Shaman до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України

Про це йдеться у відповіді Міністерства культури на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Так, у міністерстві зазначили, що у 2023 році до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, було внесено ще двох росіян - актора Олексія Кравченка та співака Ярослава Дронова, відомого під творчим псевдонімом Shaman.

Також у відомстві наголосили, що продовж року жодну особу з цього переліку не було виключено. Тож наразі в так званому чорному списку Мінкульту перебуває 213 осіб.

Кравченко знявся у пропагандистському фільмі "Сонцепек" про війну на Сході України, де найманці ПВК Вагнера представлені як позитивні персонажі. Зйомки фільму проходили в анексованому Росією Криму, куди Кравченко дістався, порушивши державний кордон України.

Shaman бере активну участь у російській антиукраїнській пропаганді. Він оспівує російських загарбників, бере участь у пропагандистських концертах-мітингах у РФ. У концерті на честь анексії частини чотирьох українських областей він виконував гімн Росії з Путіним на одній сцені.

