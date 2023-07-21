Про це заявив на брифінгу представник міністерства оборони Естонії, полковник Тармо Кундла, передає ERR.ee.

На його думку, результати атак армії РФ на північному сході України, можливо, "вплинуть на можливості та прогрес України на південному напрямку".

Полковник зазначив, що російські атаки в останні дні стали більш інтенсивними у Харківській, Луганській та Донецькій областях.

"Ці атаки не призвели до будь-яких суттєвих змін на лінії зіткнення, хоча Російська Федерація там дещо просунулась. Проте вони можуть бути важливими, оскільки вони змушують Україну реагувати й направляти в регіон додаткові ресурси, які інакше могли б бути задіяні в іншому місці", – сказав Кундла.

Представник міноборони Естонії зазначив, що вихід Росії з "зернової угоди" й наступні атаки РФ на експортну інфраструктуру півдня України можна розцінити як "спробу пригрозити Заходу, щоби він не дозволив Україні атакувати російську територію за допомогою західної зброї".

Ситуація на Харківщині, Луганщині та Донеччині станом на 21 липня

За даними Генштабу, минулої ночі ворог обстріляв село Новоосинове Куп'янського району, внаслідок чого отримала легкі поранення 56-річна жінка, госпіталізації не потребувала. Також було пошкоджено приватний житловий будинок.

Унаслідок обстрілу з РСЗВ села Чернещина Ізюмського району було пошкоджено 3 будинки, гараж та господарчі споруди, сталися пожежі. На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські населених пунктів Уди, Одноробівка Богодухівського району, Козача Лопань Харківського району, Стариця, Вовчанськ і Бударки Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних ворожих обстрілів зазнали Дворічна, Западне, Фиголівка, Кам’янка, Красне Перше, Куп’янськ, Кучерівка, Моначинівка та Тополі.



Унаслідок ворожого обстрілу з танка смт Козача Лопань Харківського району загинув чоловік 60 років. Пошкоджено приватний будинок та гараж. Також у результаті артилерійського обстрілу села Петрівка Богодухівського району поранення зазнали двоє цивільних чоловіків 69 та 52 років, пошкоджено багатоквартирний будинок. У селі Верхній Байрак Ізюмського району на власному подвір'ї на невідомому вибуховому предметі підірвався цивільний чоловік 48 років. Госпіталізований в легкому стані.

За добу противник здійснив 99 обстрілів Луганської області та 19 обстрілів Донецької. На Донеччині окупанти обстріляли 11 населених пунктів, внаслідок чого було пошкоджено 27 житлових будинків, 3 цивільних автомобілі, газопровід, ЛЕП, господарська споруда. За добу загинули 2 людини, ще 2 отримали поранення.