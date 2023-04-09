Міноборони Франції заперечило присутність французьких солдатів в Україні

Про це заявив речник міністра збройних сил Себастьєна Лекорню, повідомляє The Guardian.

"Французькі війська не беруть участі в операціях в Україні. Цитовані документи не походять від французької армії. Ми не коментуємо документи, джерело яких невідоме" - сказав він.

Також надсекретні документи Пентагону, які, як повідомляється, містять схеми у подробицях про очікувані поставки зброї, чисельність батальйонів та іншу конфіденційну інформацію, були поширені в Twitter і Telegram цього тижня.

Зазначається, що на одному зі слайдів йшлося про те, що в Україні вже діє невеликий контингент спецпризначенців з Франції, Америки, Великої Британії та Латвії, який налічує менше сотні бійців з країн-членів НАТО.

Зокрема на думку військових аналітиків, документи були змінені в деяких частинах, щоб завищити американські оцінки загиблих українських військових і занизити оцінки загиблих російських військових.