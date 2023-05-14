Міноборони мало переодягти армію у літню форму ще 15 квітня, - волонтерка Ярова
У Збройних Силах України ще не всім бійцям видали літній варіант військової форми - Міністерство оборони не вчасно уклало контракт на пошив
Про це в ефірі Еспресо заявила волонтерка та членкиня Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони Дана Ярова.
"Ще не видали літню форму. Знову зірвали поставки, ніколи такого не було і ось знову. Форма не видана всім бійцям. В мене була зустріч з Міністерством економіки - там також підіймають ці питання постійно. Причина - 10 лютого відбувся скандал щодо закупівель продуктів. Після цього Мінооброни перестало щось контрактувати - вони 3-4 тижні нічого не контрактували. Цикл пошиву літньої форми - 3 місяці, якщо сировина в Україні. Імпорт - 4-5 місяців", - зазначила вона.
Ярова додала, що у МО почали контрактувати форму у березні, а по нормах відомства переодягти армію у літню форму потрібно 15 квітня.
"Вони вже зірвали всі строки. У степах на півдні висока температура вже. Другий рік поставки зірвали. Зараз задача змусити міністерство почати контрактувати зимову форму, щоб не було зриву", - підсумувала вона.
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