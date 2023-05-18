Міноборони Польщі про війну в Україні: "Спостерігаємо як мінімум кінець путінської епохи"
Війна має завершитись на умовах України. Однак уже зараз очевидно, що світ спостерігає кінець епохи президента Росії Володимира Путіна
Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
"Російська агресія, на жаль, підтвердила стару істину – Кремлю не можна довіряти ні в якому разі. Імперіалістичні тенденції там усе ще актуальні і в повній силі", - сказав він і зазначив, що війна в Україні згуртувала польське суспільство.
"Найбільшим і дуже позитивним сюрпризом стала величезна мобілізація та солідарність нашого суспільства – те, як ми всі долучилися до допомоги жертвам війни, це дуже підносить", – заявив Блащак і додав, що Польща також допомагає Україні обладнанням, навчанням та дипломатично.
"Ми були і є голосом України на багатьох найважливіших міжнародних форумах", – наголосив міністр.
На запитання, коли може закінчитися війна, Блащак відповів, що перемога України має базуватися на правах і умовах України.
"Це вирішуватиме суверенна влада України. І ми будемо їх у цьому підтримувати", - сказав він.
За його словами, "ми спостерігаємо як мінімум кінець путінської епохи".
- У січні генерал Бен Ходжес казав, що Україна звільнить окупований Крим до кінця літа, якщо західні партнери нададуть ЗСУ необхідну зброю та далекобійні ракети.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.13
Купівля 37.13Продаж 37.64
-
EUR
Купівля 40.26Продаж 41.05
- Актуальне
- Важливе