Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Російська агресія, на жаль, підтвердила стару істину – Кремлю не можна довіряти ні в якому разі. Імперіалістичні тенденції там усе ще актуальні і в повній силі", - сказав він і зазначив, що війна в Україні згуртувала польське суспільство.

"Найбільшим і дуже позитивним сюрпризом стала величезна мобілізація та солідарність нашого суспільства – те, як ми всі долучилися до допомоги жертвам війни, це дуже підносить", – заявив Блащак і додав, що Польща також допомагає Україні обладнанням, навчанням та дипломатично.

"Ми були і є голосом України на багатьох найважливіших міжнародних форумах", – наголосив міністр.

На запитання, коли може закінчитися війна, Блащак відповів, що перемога України має базуватися на правах і умовах України.

"Це вирішуватиме суверенна влада України. І ми будемо їх у цьому підтримувати", - сказав він.

За його словами, "ми спостерігаємо як мінімум кінець путінської епохи".