Міноборони попереджає про розсилку вірусів від імені Генштабу ЗСУ
МОУ просить всіх бути уважними та, щоб не допустити зараження комп’ютера/смартфону, уважно читати електронну адресу відправника листа та перевіряти її правдивість
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
У міністерстві попереджають, що останнім часом на електронні скриньки та у месенджери почали надходити листи нібито від Пресслужби Генштабу ЗСУ.
"Спам-розсилка листів відбувається з адрес, що не мають жодного стосунку до Збройних Сил України та містить шкідливі файли (віруси, "трояни" тощо). Просимо всіх бути уважними та, щоб не допустити зараження комп’ютера (смартфону і т.і), уважно читати електронну адресу відправника листа та перевіряти її правдивість", - йдеться у повідомленні.
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