Міноборони пояснило, як правильно повідомляти про деокупацію населених пунктів

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Поки наші бійці воюють, дайте собі відповідь на питання: чи готовий я заради допомоги нашим військам дізнатись про звільнення того чи іншого населеного пункту не в момент фізичного заходу туди наших, а після їхнього там закріплення?", - пише Маляр.

Представниця Міноборони також наголосила, що ЗСУ не повинні реагувати на вкиди російської пропаганди.