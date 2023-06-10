Міноборони пояснило, як правильно повідомляти про деокупацію населених пунктів
Командування ЗСУ вважає, що доцільно повідомляти про взяття населених пунктів лише після того, як військові там закріпляться
Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"Поки наші бійці воюють, дайте собі відповідь на питання: чи готовий я заради допомоги нашим військам дізнатись про звільнення того чи іншого населеного пункту не в момент фізичного заходу туди наших, а після їхнього там закріплення?", - пише Маляр.
Представниця Міноборони також наголосила, що ЗСУ не повинні реагувати на вкиди російської пропаганди.
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