Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією У Бердянську окупанти намагаються приховати свої втрати й перекривають територію навколо моргу, - Генштаб

У Бердянську окупанти намагаються приховати свої втрати й перекривають територію навколо моргу, - Генштаб

10 червня, 2023 субота
19:18
Війна з Росією ЗСУ

Російські окупанти намагаються приховати кількість втрат військових, перекриваючи територію міста навколо моргу

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 10 червня.

"Противник продовжує зазнавати великих втрат, які намагається приховати. Так, в тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області, окупанти закрили для відвідування територію у західній частині міста навколо міського моргу", - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що на території моргу скупчення до 10 санітарних автомобілів та декількох автомобілів-рефрижераторів.

ЗСУ уразили 2 пункти управління та 4 важливих об’єкти окупантів 

За добу авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника. 

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції та ще 4 важливі об’єкти окупантів.

За добу Росія застосувала 8 ракет й 35 БПЛА типу Shahed

"Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 8 ракет, зокрема 4 крилаті ракети наземного базування "Іскандер", та 35 іранських ударних БПЛА типу "Shahed" по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури", - зазначили в Генштабі. 

Росіяни завдали 66 авіаційних ударів та здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 

Сили Оборони знищили 2 крилаті ракети та 20 БПЛА типу Shahed-136/131

Українські військові у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищили 2 крилаті ракети та 20 ударних БПЛА "Shahed-136/131". 

На фронті відбулося 28 бойових зіткнень: ситуація по напрямках

Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Нововасилівка, Середина-Буда, Чуйківка, Харківка, Соснівка, Степок, Попівка, Дмитрівка Сумської області, а також Уди, Стариця, Вовчанськ, Бударки, Нестерне та Мала Вовча у Харківській області.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Кислівки і Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Петро-Іванівка, Новомлинськ, Западне, Масютівка, Кислівка, Табаївка Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Невське, Ямполівка, Зарічне, Лиман, Спірне, Веселе, Роздолівка, Рай-Олександрівка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Білої Гори, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Біла Гора, Диліївка, Торецьк, Нью-Йорк Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Залізне, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Авдіївка і Невельське. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. В той же час, здійснив артилерійські обстріли в районах Гострого, Максимільянівки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки, Золотої Ниви і Великої Новосілки та обстріляв Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Новопавлівки, Гуляйполя та Оріхова Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них: Времівка, Новосілка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Степове та Кам'янське Запорізької області; Золота Балка, Садове та місто Херсон.

  • Авіація сил оборони за минулу добу, 9 червня, завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.
Україна
Росія
Нью-Йорк
російська армія
ЗСУ
Волинь
тероризм
Херсонщина
безпілотник
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Військові новини
Шахтарськ
ракетний удар
Слобожанщина
Читайте також:
Україна Японія
10 червня, 2023 субота
РФ висловила протест Японії через рішення передати Україні техніку
Данило "Шайба" Мазник
9 червня, 2023 п'ятниця
У РДК заявили про загибель Данила Мазника, який керував штурмом Нової Таволжанки
ЗСУ війна проти РФ
10 червня, 2023 субота
До кінця наступного тижня ми побачимо реальний рух ЗСУ не на сотні метрів, а на кілометри, - військовий експерт Світан
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.81
    Купівля 36.81
    Продаж 37.36
  • EUR
    Купівля 39.73
    Продаж 40.52
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
10 червня
20:28
полонені
Угорщина готує провокативну пресконференцію з полоненими, яких їй передала Росія - ЗМІ
20:22
Ганна Маляр
Міноборони пояснило, як правильно повідомляти про деокупацію населених пунктів
20:03
Ексклюзив
затоплена Херсонщина, тварини
Тварини гинули в муках: волонтерка розповіла про затоплений зоопарк на Херсонщині
20:01
OPINION
Олександр Вільчинський
Дідова помилка
19:49
Зеленський Трюдо
Ми маємо дбати один про одного завжди, - Зеленський про лісові пожежі у Канаді
19:36
колія
Під Нікополем через підрив Каховської ГЕС просіла залізнична колія
19:16
Порошенко в Раді: а де закон про 30 тисяч військовим?
19:14
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
Навіть вже і Лукашенко знає, куди будуть летіти американські "томагавки" у разі відповіді НАТО на застосування РФ ядерної зброї, - польський політик Чех
18:51
Володимир Зеленський
Підрив Каховської ГЕС: евакуйовано вже понад 3 тисячі людей, - Зеленський
18:32
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Ковальчук потрібен Мішустіну, щоб змусити Путіна піти у відставку, - Піонтковський
18:30
ЗСУ
Під тиском "Євросолідарності" нардепи проголосували за збільшення відпусток військовим, - Сюмар
18:24
на фото: Колумбія
Провели 40 днів у джунглях: у Колумбії знайшли 4 дітей, які вижили після авіакатастрофи
18:01
OPINION
Ірина Цілик
Багатьом українцям зарано дивитися фільм "20 днів у Маріуполі"
17:56
Київ дощ
Зливою підтоплено деякі вулиці у столичному Дарницькому районі
17:32
на фото: Запорізька область
Росіяни обстріляли Оріхів: загинула сімейна пара
17:25
Рівень води в акваторії Миколаєва
Через підрив Каховської ГЕС повністю заблоковано під'їзд до села на Миколаївщині, де проживають 379 людей
17:23
Ексклюзив
F-16
На осінь прилетять до України F-16, а може й F-18, - польський політик Чех
17:04
прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо
Ракети для ППО й тисячі снарядів. Канада надасть Україні військову допомогу на 500 млн канадських доларів
16:56
британія україна
Підрив Каховської ГЕС: Велика Британія надасть Україні 16 млн фунтів гуманітарної допомоги
16:44
Зеленський
Ми всі обов’язково відчуємо український контрнаступ, - Зеленський
16:43
Ексклюзив
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
МАГАТЕ має вивести ЗАЕС за лапки конфлікту та агресії Росії до України, - ексміністр енергетики Оржель
16:14
Каховська ГЕС, затоплена Херсонщина
Забруднення шкідливими речовинами річки Інгулець перевищує норму
16:11
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Ковальчук, Уткін і Затулін є новим "комітетом загальнонаціонального порятунку" Росії, - Піонтковський
16:03
OPINION
Олексій Голобуцький
Червоний Хрест, як і ООН, - нікчемні
15:47
Оновлено
Джастін Трюдо прибув до Києва
До Києва з неоголошеним візитом прибув канадський прем'єр Трюдо
15:42
Шольц путін
Шольц планує провести телефонну розмову з Путіним: закликатиме закінчити війну
15:24
СБУ
СБУ оголосила підозру вісьмом колаборантам, серед яких "міністр транспорту" в Криму
14:54
На території України очікується значне похолодання: синоптик Наталка Діденко про погоду цими вихідними
14:32
Ексклюзив
Крим
Кримчани мають розуміти, що Росія вже усвідомлює свій відступ з півострова, - польський політик Чех
14:25
Підрив Каховської ГЕС: евакуація населення
Через підрив Каховської ГЕС вважаються зниклими безвісти 27 людей
14:18
вибух на заводі з виробництва ракет у Туреччині
У Туреччині пролунав вибух на заводі з виробництва ракет і вибухових речовин: 5 людей загинули
14:11
Євген Пригожин
Пригожин створює для себе програму постпутінської РФ, - Піонтковський
14:09
OPINION
Орест Сохар
Чому Захід штовхає Україну до перемоги
14:01
Ерлінг Холанд, Ліга чемпіонів, Манчестер Сіті
"Манчестер Сіті" - "Інтер": онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів
13:42
Будинок з Херсонщини прибило до узбережжя Одеси. 10 червня 2023 року
В Одесі прибиті до берега міни з Херсонщини підриватимуть на місці, - Труханов
13:42
на фото: МНС РФ
Телеканал "Рада" показав в етері телемарафону кадри з МНС РФ, яке нібито евакуювало людей з Херсонщини
13:03
З Каховського водосховища витекло 62% його об'єму
З Каховського водосховища витекло 62% його об'єму, - Міндовкілля
12:46
крилата ракта "Калібр"
РФ тримає у Чорному та Азовському морях десять кораблів - ракетоносіїв немає
12:38
Львів, укриття
У Києві лише 15% укриттів повністю придатні до використання, - Камишін
12:38
Катерина Білокур
Цього дня пішла з життя Катерина Білокур
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV