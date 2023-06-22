Про це інформує Центр нацспротиву.

"Росіяни створили комісію перевірки масових випадків мародерства з боку кадировців на ТОТ та на кордоні з Україною", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що комісія аналізуватиму справи, пов'язані з мародерством зі сторони підрозділів "Ахмат", які залякують населення на тимчасово окупованих територіях і в Білгородській області РФ.

Неї керує заступник командувача військами Західного військового округу, генерал-лейтенант Володимир Кочетков.

"Перевірка почалась лише після скарг населення Росії, а скарги населення на ТОТ до уваги не брались, що свідчить про відношення росіян до українців", - пишуть у Спротиві.