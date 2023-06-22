Міноборони РФ перевіряє факти мародерства кадировців на Бєлгородщині й тимчасово окупованих територіях України
Російське військове керівництво міноборони створило комісію для розслідування масових фактів мародерства від кадировців на тимчасово окупованих територіях України і Бєлгородщині
Про це інформує Центр нацспротиву.
"Росіяни створили комісію перевірки масових випадків мародерства з боку кадировців на ТОТ та на кордоні з Україною", - йдеться в заяві.
Повідомляється, що комісія аналізуватиму справи, пов'язані з мародерством зі сторони підрозділів "Ахмат", які залякують населення на тимчасово окупованих територіях і в Білгородській області РФ.
Неї керує заступник командувача військами Західного військового округу, генерал-лейтенант Володимир Кочетков.
"Перевірка почалась лише після скарг населення Росії, а скарги населення на ТОТ до уваги не брались, що свідчить про відношення росіян до українців", - пишуть у Спротиві.
- 9 червня стало відомо, що російські окупанти почали активніше розкрадати майно місцевих жителів на Херсонщині перед підривом Каховської ГЕС.
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