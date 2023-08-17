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Міноборони РФ змушує низку країн Африки відмовитися від співпраці з ПВК Вагнера, - ISW

17 серпня, 2023 четвер
04:40
Світ Євген Пригожин "Вагнер"

Міноборони Росії може використовувати форум "Армія-2023" у Москві для примусу низки країн до відмови від співпраці з ПВК Вагнера та для реклами підконтрольних міноборони РФ приватних військових компаній

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни ISW.

Таким чином, уряд РФ погрожує припинити військово-технічну та матеріальну підтримку деяким країнам Африки, якщо їхнє керівництво продовжить використовувати чинні зв'язки з компанією Вагнера.

За даними джерел, міноборони Росії вже пред'явило владі Буркіна-Фасо такого роду ультиматум. Ці твердження в основному виходять із джерел, пов'язаних із найманцями Вагнера, але вони збігаються з попередніми оцінками ISW про те, що Кремль прагне знищити або реструктурувати ПВК Вагнера на користь ПВК, контрольованих міноборони Росії.

Заколот Пригожина, домовленості з Лукашенком та від'їзд до Білорусі

23 червня стало відомо, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву. Бойовики зайшли у кілька областей і рухались до столиці РФ, а самій Москві на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Увечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього. 

26 червня Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - президент РФ дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

27 червня Федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Євген Пригожин. 

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

29 червня в мережі з'явились супутникові знімки, на яких видно, що неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі будують наметовий табір. Радіо Свобода припускала, що це для вагнерівців.

Євгена Пригожина помітили на форумі "Росія-Африка" 27 липня – це перша публічна поява фінансиста ПВК Вагнера після заколоту.

У ГУР повідомили, що найманці Вагнера повернулися до "бізнес-проєктів", якими займалися до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Детальніше про перебіг подій під час заколоту вагнерівців читайте за посиланням.

Міністерство оборони
Африка
Євген Пригожин
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