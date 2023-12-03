Міноборони України попередило, що невідомі створили фейковий канал Умєрова в Telegram, де збирають інформацію від українців
Невідомі люди створили фейковий канал міністра оборони України Рустема Умєрова в Telegram, де збирають інформацію від українців
Про це повідомило Міністерство оборони України.
"В телеграмі невідомі створили акаунт, використовуючи імʼя та прізвище міністра оборони України. Сьогодні вони почали збирати дані, вдаючи офіційний канал інформації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Рустема Умєрова немає акаунту в телеграмі.
"Просимо не надавати жодної інформації на прохання індивідів, які ведуть цей акаунт, а також подати скаргу на нього", - додали у повідомленні.
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