Міноборони заявило, що українським ЗМІ пропонують інформацію з метою дискредитації ЗСУ

Про це йдеться в заяві на сайті Міноборони.

"Низка редакцій українських ЗМІ незалежно одна від одної повідомили міністерству оборони про пропозиції щодо оприлюднення на їхніх медіа-майданчиках інформації, що має ознаки спланованої кампанії з метою дискредитації роботи відомства та ЗСУ", - повідомляє міністерство.

У пропозиціях до ЗМІ йшлося про нібито закупівлю гаубиць за кордоном.

"Суть текстів, що надійшли до редакцій - ідентична. Цього разу в тексті, який пропонують редакціям, йдеться про начебто закупівлю гаубиць в одній з країн-партнерів ЄС. Наголошуємо – інформація, що пропонується до поширення, подається викривлено і має маніпулятивний характер", - стверджує міністерство.

Відомство закликало ЗМІ, які отримали подібні пропозиції, звертатися за офіційним коментарем, перш ніж ухвалювати рішення щодо публікації.

"Так само у разі, якщо в майбутньому до редакцій звертатимуться з подібними пропозиціями, закликаємо перевіряти подану інформацію, звернувшись до офіційних джерел - міністерства оборони України або Генерального штабу ЗСУ. Розповсюдження недостовірної та/або викривленої інформації щодо діяльності МОУ та ЗСУ шкодять обороноздатності країни та підтримці з боку країн-партнерів. Своєю чергою гарантуємо вичерпну відповідь письмово або у вигляді коментаря уповноважених осіб", - наголошує Міноборони.

Раніше розвідка повідомила, що РФ готує дискредитаційні кампанії про Україну в Німеччині, Франції, Ізраїлі та США.