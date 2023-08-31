Міноборони заявило, що українським ЗМІ пропонують інформацію з метою дискредитації ЗСУ
За даними міністерства, низка ЗМІ отримали пропозиції оприлюднити текст із ознаками спланованої інформаційної кампанії
Про це йдеться в заяві на сайті Міноборони.
"Низка редакцій українських ЗМІ незалежно одна від одної повідомили міністерству оборони про пропозиції щодо оприлюднення на їхніх медіа-майданчиках інформації, що має ознаки спланованої кампанії з метою дискредитації роботи відомства та ЗСУ", - повідомляє міністерство.
У пропозиціях до ЗМІ йшлося про нібито закупівлю гаубиць за кордоном.
"Суть текстів, що надійшли до редакцій - ідентична. Цього разу в тексті, який пропонують редакціям, йдеться про начебто закупівлю гаубиць в одній з країн-партнерів ЄС. Наголошуємо – інформація, що пропонується до поширення, подається викривлено і має маніпулятивний характер", - стверджує міністерство.
Відомство закликало ЗМІ, які отримали подібні пропозиції, звертатися за офіційним коментарем, перш ніж ухвалювати рішення щодо публікації.
"Так само у разі, якщо в майбутньому до редакцій звертатимуться з подібними пропозиціями, закликаємо перевіряти подану інформацію, звернувшись до офіційних джерел - міністерства оборони України або Генерального штабу ЗСУ. Розповсюдження недостовірної та/або викривленої інформації щодо діяльності МОУ та ЗСУ шкодять обороноздатності країни та підтримці з боку країн-партнерів. Своєю чергою гарантуємо вичерпну відповідь письмово або у вигляді коментаря уповноважених осіб", - наголошує Міноборони.
Раніше розвідка повідомила, що РФ готує дискредитаційні кампанії про Україну в Німеччині, Франції, Ізраїлі та США.
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