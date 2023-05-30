Мінометна батарея 47 ОМБр подякувала глядачам та читачам Еспресо за допомогу у зборі на 2 тепловізори

За словами нашого колеги з Еспресо, який служить в цій мінометній батареї, ці тепловізори вже допомагають виконувати бойові завдання на фронті.

"Від нашої мінометної батареї 47ОМБр безмежно вдячні всім вкраїнчикам за допомогу. Окрема подяка телеканалу "Еспресо". Усі разом ми наближаємо нашу перемогу у війні з Росією. Все буде Україна", - сказав він.

Нагадаємо, збір на два тепловізори був організований на телеканалі та всіх платформах Еспресо 11 травня. Завдяки активній допомозі українців - його закрили за 6 днів 17 травня.

Фото: 47 ОМБр



