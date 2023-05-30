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Головна Волонтери.Еспресо Мінометна батарея 47 ОМБр подякувала глядачам та читачам Еспресо за допомогу у зборі на 2 тепловізори
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Мінометна батарея 47 ОМБр подякувала глядачам та читачам Еспресо за допомогу у зборі на 2 тепловізори

30 травня, 2023 вiвторок
12:26
Волонтери.Еспресо

Захисники з мінометної батареї 47 окремої механізованої бригади придбали 2 тепловізори Hikmicro Falcon FH25 та подякували глядачам й читачам Еспресо за допомогу у зборі

За словами нашого колеги з Еспресо, який служить в цій мінометній батареї, ці тепловізори вже допомагають виконувати бойові завдання на фронті.

"Від нашої мінометної батареї 47ОМБр безмежно вдячні всім вкраїнчикам за допомогу. Окрема подяка телеканалу "Еспресо". Усі разом ми наближаємо нашу перемогу у війні з Росією. Все буде Україна", - сказав він.

Нагадаємо, збір на два тепловізори був організований на телеканалі та всіх платформах Еспресо 11 травня. Завдяки активній допомозі українців - його закрили за 6 днів 17 травня

Фото: 47 ОМБр

 


 

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