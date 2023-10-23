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Міносвіти Ізраїлю вилучило згадки про Грету Тунберг із навчальних матеріалів за її виступи на підтримку Палестини

23 жовтня, 2023 понедiлок
08:47
Світ

Після публікації шведської екоактивістки Грети Тунберг у підтримку палестинців у секторі Гази міністерство освіти Ізраїлю вирішило видалити згадки про неї з навчальних матеріалів

Про це повідомляє Ynet із посиланням на заяву міністерства.

"ХАМАС - терористична організація, яка вбила 1 400 безневинних ізраїльтян, включаючи дітей, жінок та старих, і викрала понад 200 людей у Газу. Ця позиція позбавляє Грету Тунберг права бути зразком моральних та освітніх цінностей", - йдеться у заяві ізраїльського міносвіти.

Там наголосили, що Тунберг більше не має права використовуватися як модель для натхнення та навчання ізраїльських студентів.

  • Нагадаємо, відома шведська екоактивістка Грета Тунберг 20 жовтня оголосила страйк на знак солідарності з Палестиною та сектором Гази й закликала до припинення вогню. 
  • Варто зазначити, що у війні РФ проти України Грета Тунберг підтримала нашу країну.
освіта
Ізраїль
Палестина
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
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