Міносвіти Ізраїлю вилучило згадки про Грету Тунберг із навчальних матеріалів за її виступи на підтримку Палестини
Після публікації шведської екоактивістки Грети Тунберг у підтримку палестинців у секторі Гази міністерство освіти Ізраїлю вирішило видалити згадки про неї з навчальних матеріалів
Про це повідомляє Ynet із посиланням на заяву міністерства.
"ХАМАС - терористична організація, яка вбила 1 400 безневинних ізраїльтян, включаючи дітей, жінок та старих, і викрала понад 200 людей у Газу. Ця позиція позбавляє Грету Тунберг права бути зразком моральних та освітніх цінностей", - йдеться у заяві ізраїльського міносвіти.
Там наголосили, що Тунберг більше не має права використовуватися як модель для натхнення та навчання ізраїльських студентів.
- Нагадаємо, відома шведська екоактивістка Грета Тунберг 20 жовтня оголосила страйк на знак солідарності з Палестиною та сектором Гази й закликала до припинення вогню.
- Варто зазначити, що у війні РФ проти України Грета Тунберг підтримала нашу країну.
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