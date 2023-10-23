Міносвіти Ізраїлю вилучило згадки про Грету Тунберг із навчальних матеріалів за її виступи на підтримку Палестини

Про це повідомляє Ynet із посиланням на заяву міністерства.

"ХАМАС - терористична організація, яка вбила 1 400 безневинних ізраїльтян, включаючи дітей, жінок та старих, і викрала понад 200 людей у Газу. Ця позиція позбавляє Грету Тунберг права бути зразком моральних та освітніх цінностей", - йдеться у заяві ізраїльського міносвіти.

Там наголосили, що Тунберг більше не має права використовуватися як модель для натхнення та навчання ізраїльських студентів.