Пані Меркель сказала, що "Мінські домовленості" були задумані для того, аби дати Україні час зміцнитися.

Тут можна було продовжити, що "Північний потік" будувався для того, щоб Україна прогресувала в напрямку "зеленої" енергетики й перестала залежати від транспортування російського газу. Так само пані Меркель мала б додати, що вона заблокувала надання Україні ПДЧ в НАТО у 2008 році, щоб ми не розслаблялися і стрімко розвивали сектор нацбезпеки у розрахунку лише на власні сили. Ну, щоб крутішими були.

Читайте також: Меркель пояснила, чому була проти вступу України до НАТО, та похвалила Мінські угоди

Пані Меркель могла б додати, що великий бізнес з Росією потрібен для того, аби відвертати увагу російських олігархів від підтримки агресивної зовнішньої політики кремлівського фюрера

Читайте також: Спонсором вторгнення Росії в Україну опосередковано можна вважати пані Меркель, — політолог Кулик

Турботлива логіка. А ще пані Меркель могла б додати, що великий бізнес з Росією потрібен для того, аби відвертати увагу російських олігархів від підтримки агресивної зовнішньої політики кремлівського фюрера.

Увесь цей маразм виглядає точно так само, як міркування про те, що злодію треба дати можливість безкарно щось вкрасти, бо інакше він когось уб‘є.

P.S.. На моє тверде переконання «Мінські домовленості» не пропхали, бо зрозуміли, що воно не залізе.

Джерело

Про автора: Михайло Басараб, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.