Мінські угоди можна втілити тоді, коли Росія виконає безпекові зобов'язання, - голова місії США при ОБСЄ

Про це Карпентер сказав під час телефонного брифінгу, передає "Радіо Свобода".

"Перший пункт угод (Мінських угод, - ред.) закликає до тривкого припинення вогню, відведення важких озброєнь від угоджених зон і безперешкодного доступу спостерігачів ОБСЄ до всієї території, що нині перебуває під контролем Росії в східних частинах Донбасу. І ці три умови не були виконані. Відтак, м’яч на російській половині поля. Коли ці основні безпекові передумови будуть виконані, тоді ми зможемо працювати над втіленням Мінських угод", - сказав Карпентер.



Він зазначив, що аби виконати окремі пункти Мінських угод, Україні потрібно відновити суверенітет та територіальну цілісність у своїх міжнародно визнаних кордонах. Україна в свою чергу віддана виконанню умов, щоб якнайшвидше закінчити збройний конфлікт.



"Що стосується конфлікту в Україні, то українська сторона сказала, що вона віддана реалізації Мінських угод 2014 та 2015 років як шляху аби покласти край конфлікту. Вони вже багато зробили для цього. І ми їх підтримуємо у цьому", - зазначив Карпентер.



Як повідомлялося раніше, 12 січня відбулося засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі. За словами генсека Альянсу, між Росією та НАТО залишилися серйозні розбіжності щодо України, які буде складно подолати. Також він заявив, що є ризик нового конфлікту в Європі, й наголосив на важливості діалогу з РФ.

Новий голова ОБСЄ у першу поїздку відвідає схід України, де приділить увагу стану мирних жителів в умовах війни.

17 січня очільниця МЗС Німеччини приїде в Україну перед візитом до Москви, щоб узгодити переговорну позицію щодо РФ.