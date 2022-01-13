Мінські угоди можна втілити тоді, коли Росія виконає безпекові зобов'язання, - голова місії США при ОБСЄ
Голова місії Сполучених Штатів Америки при ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що Україна віддана реалізації Мінських угод, проте Росія не виконує свої зобов'язання
Про це Карпентер сказав під час телефонного брифінгу, передає "Радіо Свобода".
"Перший пункт угод (Мінських угод, - ред.) закликає до тривкого припинення вогню, відведення важких озброєнь від угоджених зон і безперешкодного доступу спостерігачів ОБСЄ до всієї території, що нині перебуває під контролем Росії в східних частинах Донбасу. І ці три умови не були виконані. Відтак, м’яч на російській половині поля. Коли ці основні безпекові передумови будуть виконані, тоді ми зможемо працювати над втіленням Мінських угод", - сказав Карпентер.
Він зазначив, що аби виконати окремі пункти Мінських угод, Україні потрібно відновити суверенітет та територіальну цілісність у своїх міжнародно визнаних кордонах. Україна в свою чергу віддана виконанню умов, щоб якнайшвидше закінчити збройний конфлікт.
"Що стосується конфлікту в Україні, то українська сторона сказала, що вона віддана реалізації Мінських угод 2014 та 2015 років як шляху аби покласти край конфлікту. Вони вже багато зробили для цього. І ми їх підтримуємо у цьому", - зазначив Карпентер.
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