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Мінські угоди та порушення режиму “тиші”: ТКГ збереться на засідання

19 липня, 2021 понедiлок
15:04
війна з Росією ТКГ

Тристороння контактна група 21 липня, на засіданні в режимі відеоконференції розгляне питання щодо порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації

Про це повідомила українська делегація для участі у ТКГ в Telegram.

Як зазначається, що згідно з графіком, на 20 липня заплановані відеоконференції робочих груп з безпеки, політичних питань, гуманітарної та економічної груп, а на 21 липня - відеоконференція загального засідання Тристоронньої контактної групи.

“Порядок денний: питання щодо порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ; вдосконалення контрольного механізму; імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту; забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню; продовження розробки плану спільних кроків”, - йдеться в повідомленні.

Учасники ТКГ обговорюватимуть питання відновлення роботи КПВВ і відкриття нових у населених пунктах Золоте і Щастя, обмін утримуваними особами, повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окуповані території та відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

“Наразі продовжуються консультації на рівні політичних радників Н4, мета яких повернутися до суворого дотримання сторонами повного та всеосяжного режиму припинення вогню. Міжнародні партнери України підтримують цей напрямок нашої політики”, - йдеться у повідомленні.

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