Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє у telegram.

"На гарячу лінію Мінреінтеграції продовжують надходити звернення від ВПО, які чекають на виплати щомісячної допомоги на проживання. Обговорення питання щодо забезпечення внутрішніх переселенців вчасними виплатами 28 лютого було ініційоване Мінреінтеграції в межах щотижневої міжвідомчої наради. За результатами наради, виплати щомісячної допомоги на проживання ВПО будуть здійснені протягом тижня", - йдеться у повідомленні.

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Окрім цього, у Мінреінтеграції звертаються до Мінсоцполітики своєчасно нараховувати та виплачувати щомісячну допомогу внутрішнім переселенцям.

"Наш обов’язок як держави – вчасно забезпечити фінансовою підтримкою найбільш вразливі категорії громадян, якими і є ВПО", – наголосив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій – уповноважений з питань внутрішньо переміщених осіб Олексій Бородай.