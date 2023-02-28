Мінсоцполітики: вимушені переселенці отримають грошову допомогу за лютий упродовж тижня
Міністерство соціальної політики виплатить грошову допомогу внутрішньо переміщеним особам за лютий протягом тижня
Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє у telegram.
"На гарячу лінію Мінреінтеграції продовжують надходити звернення від ВПО, які чекають на виплати щомісячної допомоги на проживання. Обговорення питання щодо забезпечення внутрішніх переселенців вчасними виплатами 28 лютого було ініційоване Мінреінтеграції в межах щотижневої міжвідомчої наради. За результатами наради, виплати щомісячної допомоги на проживання ВПО будуть здійснені протягом тижня", - йдеться у повідомленні.
Читайте також: ООН: лише 12% українських біженців чи внутрішньо переміщених осіб планують повернутися додому упродовж наступних 3 місяців
Окрім цього, у Мінреінтеграції звертаються до Мінсоцполітики своєчасно нараховувати та виплачувати щомісячну допомогу внутрішнім переселенцям.
"Наш обов’язок як держави – вчасно забезпечити фінансовою підтримкою найбільш вразливі категорії громадян, якими і є ВПО", – наголосив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій – уповноважений з питань внутрішньо переміщених осіб Олексій Бородай.
- Станом на 20 лютого було відомо, що майже 70% відсотків внутрішніх переселенців в Україні не мають стабільної роботи.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.36
Купівля 38.36Продаж 39.34
-
EUR
Купівля 40.17Продаж 41.31
- Актуальне
- Важливе