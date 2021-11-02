"Динамо" програло "Барселоні" у Лізі чемпіонів
Мінцифри оголосило про початок Місяця цифрової грамотності
Міністерство цифрової трансформації України оголосило про початок Місяця цифрової грамотності
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
"53% українців володіють цифровою грамотністю нижче базового рівня. Тому Міністерство цифрової трансформації України оголошує місяць цифрової грамотності - масштабну інформаційну кампанію, яка надихне українців на навчання цифрових навичок", - йдеться у повідомленні.
Впродовж листопада міністерство разом із партнерами планують:
- розповідати про цифрові компетентності та проводити інтерактивні квестові завдання на вивчення кожної з компетентностей;
- складати національний тест із цифрової грамотності та міжнародну сертифікацію навичок володіння комп’ютером ICDL;
- проводити в соцмережах конкурси на тему цифрової грамотності з подарунками;
- організовувати освітні онлайн-події;
- презентувати покрокові інструкції щодо використання онлайн-сервісів.
Також у соцмережах запускається хештег #DigitalMonth, за яким можна відстежувати усі події.
У Мінцифри додають, що одна з їхніх стратегічних цілей - навчити 6 млн українців цифрової грамотності за 3 роки.
- Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації запустило в Києві два пункти Команди підтримки "Дії".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Залиште коментар
Читайте також:
"Червона" зона у Києві: поліцейські почали перевірки COVID-сертифікатів у громадському транспорті і закладах харчування
На догоду Росії й Китаю Байден збирається відмовитися від доктрини попереджувального ядерного удару. Європа та Азія налякані, - Financial Times
Київ
+7
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.21
Купівля 26.21Продаж 26.43
-
EUR
Купівля 30.28Продаж 30.66
- Актуальне
- Важливе
2021, вiвторок
2 листопада
22:53
РФ зосередила на кордоні з Україною та на окупованих територіях близько 90 тис. військових, - Міноборони
22:22
Зеленський і президентка Словаччини Чапутова підписали декларацію про європейську перспективу України
21:18
Напад на журналістів в Укрексімбанку: Седлецька заявила, що до справи не долучили відео та аудіозаписи інциденту
20:19
ЄСПЛ почав розглядати скаргу Януковича проти України щодо розслідування нібито замахів на нього
19:32
Війська готові до ескалації з боку РФ і проведення контрнаступальної операції, - командувач Об'єднаних сил
19:17
Будемо грати з найслабшою "Барселоною" за останні 10 років, - голкіпер "Динамо" зробив зухвалу заяву
18:04
Рада підтримала за основу запровадження кримінальної відповідальності за підробку COVID-сертифікатів
17:54
Під час карантину в Раду пускатимуть лише з COVID-сертифікатом про вакцинацію або з негативним ПЛР-тестом
17:49
Рада попередньо підтримала спрощення набуття громадянства для іноземців, які захищали Україну на фронті
17:38
Близько 57% українців не схвалюють дії Зеленського, понад 71% вважають неправильним напрямок руху справ у країні, - дослідження
16:37
Ми зібрали необхідні голоси для позачергового засідання, щоб ухвалити закон про кисневі станції в лікарнях, – співголова "Європейської Солідарності" Герасимов
16:00
Уряд заборонив: Шмигаль пообіцяв, що жодних відключень споживачів від світла й газу в Україні не буде