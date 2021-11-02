Для допомоги з отриманням COVID-сертифікатів: Мінцифри запустило в Києві пункти підтримки "Дії"

Про це пресслужба Мінцифри повідомила у Facebook.



"Запускаємо пункти Команди підтримки Дії з COVID-сертифікатами офлайн у Києві. Якщо вам потрібна допомога з отриманням COVID-сертифіката в застосунку чи на порталі Дія, наша команда підтримки офлайн навчить вас генерувати його", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що зараз пункти працюють у двох центрах масової вакцинації Києва: за адресами Центральний залізничний вокзал, м. Київ, пл. Вокзальна, 1 та ТЦ River Mall, м. Київ, Дніпровська набережна, 12.



У пресслужбі зазначили, що невдовзі відомство планує відкрити ще два таких пункти.



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