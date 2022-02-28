Мінцифри: перестав працювати сайт ФСБ Росії

Про це міністерство повідомляє у Telegram.



"Сайт ФСБ ліг. Українські (і не тільки) кібервійська продовжують виконувати свою роботу", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, 26 лютого в Україні створили спеціальний чат-бот для повідомлень про пересування ворога.

СБУ закликала українців повідомляти у чат-бот про вразливості кіберзахисту російських об’єктів.