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Мінцифри: перестав працювати сайт ФСБ Росії

28 лютого, 2022 понедiлок
15:44
війна з Росією ФСБ

У Росії припинив працювати сайт Федеральної служби безпеки

Про це міністерство повідомляє у Telegram.

"Сайт ФСБ ліг. Українські (і не тільки) кібервійська продовжують виконувати свою роботу", - йдеться в повідомленні.
 

  • Нагадаємо, 26 лютого в Україні створили спеціальний чат-бот для повідомлень про пересування ворога.
  • СБУ закликала українців повідомляти у чат-бот про вразливості кіберзахисту російських об’єктів.

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