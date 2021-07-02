Мінцифри розробило освітній серіал про те, як побудувати громаду "у смартфоні"

Курс пропонує практичні рекомендації та інструменти цифровізації на рівні територіальної громади. Учасники навчання зможуть дізнатися, з чого розпочинається цифрова громада; як створити вебсайт; що таке брендинг; як контент (фото, тексти, презентації) впливає на цифровий імідж; як громаді налагодити зв'язок із цільовими аудиторіями через соцмережі; що таке цифрова партиципація; із чого розпочати стратегію цифровізації та зробити перші кроки у запровадженні кібербезпеки.