Мінцифри розробило освітній серіал про те, як побудувати громаду "у смартфоні"
Міністерство цифрової трансформації запустило освітній серіал "Як громаді стати цифровою?"
Про це повідомляє Міністерство та Комітет цифрової трансформації.
Освітній серіал розповідає про те, як побудувати громаду "у смартфоні".
Ведучим серіалу виступив український кулінарний експерт, шеф-кухар, бізнесмен, телеведучий, засновник соціального проєкту CultFood Євген Клопотенко.
Серіал вже доступний для перегляду на платформі "Дія. Цифрова освіта".
Особливості курсу:
-
Курс пропонує практичні рекомендації та інструменти цифровізації на рівні територіальної громади. Учасники навчання зможуть дізнатися, з чого розпочинається цифрова громада; як створити вебсайт; що таке брендинг; як контент (фото, тексти, презентації) впливає на цифровий імідж; як громаді налагодити зв'язок із цільовими аудиторіями через соцмережі; що таке цифрова партиципація; із чого розпочати стратегію цифровізації та зробити перші кроки у запровадженні кібербезпеки.
-
8 серій тривалістю 6-9 хвилин.
- Курс призначений для державних службовців, яким не байдужий розвиток ІТ у своїй громаді. Після навчання учасники отримають сертифікат із кредитом обсягом 0,2 ЄКТС.
- проглянути курс можна з українськими субтитрами для людей з порушеннями слуху.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.22
Купівля 27.22Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 32.16Продаж 32.58
- Актуальне
- Важливе