Мінцифри створило тест для перевірки рівня кіберграмотності. Де його можна пройти

Про це інформує пресслужба Мінцифри.

"Війна триває і в інформаційному просторі, тому важливо навчитися захищатися від кіберзагроз. Презентуємо Кіберграм - онлайн-тест, який допоможе визначити, наскільки ви розумієтеся на правилах безпечної поведінки в інтернеті", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що тест містить 15 запитань на 5 тем. Йдеться про:

захист пристроїв та безпечне підключення до інтернету;

захист персональних даних і приватності, безпека в інтернеті;

захист особистих прав споживача від шахрайства та зловживань;

захист здоров’я і добробуту;

захист навколишнього середовища.

Пройти тест можна за посиланням. Опісля ви отримаєте сертифікат із результатами.

Крім того, міністерство створило добірку освітніх продуктів на платформі Дія.Освіта для поглиблення знань у сфері кібербезпеки.

освітній серіал "Кіберняні";

освітній серіал "Основи кібергігієни";

освітній серіал "Обережно! Шахраї";

гайд "Навіщо вам кібергігієна?";

гайд "Кібергігієна під час війни".

"Тест створено з ініціативи Мінцифри для платформи Дія.Освіта за підтримки Проєкту USAID "Кібербезпека критично важливої інфраструктури України", - додали в Мінцифри.