Мінцифри створило тест для перевірки рівня кіберграмотності. Де його можна пройти
Міністерство цифрової трансформації створило онлайн-тест для перевірки рівня кіберграмотності: він містить 15 запитань на 5 тем
Про це інформує пресслужба Мінцифри.
"Війна триває і в інформаційному просторі, тому важливо навчитися захищатися від кіберзагроз. Презентуємо Кіберграм - онлайн-тест, який допоможе визначити, наскільки ви розумієтеся на правилах безпечної поведінки в інтернеті", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що тест містить 15 запитань на 5 тем. Йдеться про:
- захист пристроїв та безпечне підключення до інтернету;
- захист персональних даних і приватності, безпека в інтернеті;
- захист особистих прав споживача від шахрайства та зловживань;
- захист здоров’я і добробуту;
- захист навколишнього середовища.
Пройти тест можна за посиланням. Опісля ви отримаєте сертифікат із результатами.
Крім того, міністерство створило добірку освітніх продуктів на платформі Дія.Освіта для поглиблення знань у сфері кібербезпеки.
- освітній серіал "Кіберняні";
- освітній серіал "Основи кібергігієни";
- освітній серіал "Обережно! Шахраї";
- гайд "Навіщо вам кібергігієна?";
- гайд "Кібергігієна під час війни".
"Тест створено з ініціативи Мінцифри для платформи Дія.Освіта за підтримки Проєкту USAID "Кібербезпека критично важливої інфраструктури України", - додали в Мінцифри.
- Від 24 лютого 2022 року в Україні збільшилась кількість кібершахраїв. Зокрема, 11% українців потрапили в пастку шахраїв.
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