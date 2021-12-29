Мінцифри тестує в застосунку "Дія" сповіщення про судові засідання
15 грудня Міністерство цифрової трансформації розпочало в застосунку "Дія" бета-тест сповіщення про судові засідання, у яких бере участь користувач
Про це міністерство написало у Facebook.
"Тепер ви завжди будете попереджені завчасно про судові засідання, де ви є учасником: стягнення заборгованості банком чи комунальним підприємством без вашого відома або звернення родичів до суду про поділ спадкового майна, у якому ви є також спадкоємцем, тощо", - повідомили в Мінцифри.
Щоб отримувати сповіщення на телефон, необхідно налаштувати в застосунку "Дія" відповідну опцію.
Послугу реалізували спільно з Центром судових сервісів та Інформаційними судовими системами, які входять до сфери управління Державної судової адміністрації.
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