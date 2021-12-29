Мінцифри тестує в застосунку "Дія" сповіщення про судові засідання

Про це міністерство написало у Facebook.



"Тепер ви завжди будете попереджені завчасно про судові засідання, де ви є учасником: стягнення заборгованості банком чи комунальним підприємством без вашого відома або звернення родичів до суду про поділ спадкового майна, у якому ви є також спадкоємцем, тощо", - повідомили в Мінцифри.



Щоб отримувати сповіщення на телефон, необхідно налаштувати в застосунку "Дія" відповідну опцію.



Послугу реалізували спільно з Центром судових сервісів та Інформаційними судовими системами, які входять до сфери управління Державної судової адміністрації.

Нагадаємо, раніше у застсунку "Дія" запустили бета-тестування PhotoID та сервісу опитувань.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb