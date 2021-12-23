PhotoID та опитування: "Дія" тестує нові функції
У четвер, 23 грудня, застосунок "Дія" розпочинає запис на бета-тестування оновленої технології фотоверифікації обличчя та сервісу опиитувань
Про це йдеться у Telegram "Дії".
"Розробили нові функції та запрошуємо вас протестувати їх, щоб усе працювало як треба. Що тестуємо? PhotoID без гімнастики для шиї та опитування, які скоро стануть вашим улюбленим інструментом е-демократії", - йдеться у повідомленні.
Один користувач може тестувати як обидві функції одночасно, так і одну з них. Для цього потрібно перейти за посиланням https://team.diia.gov.ua та подати заявку.
Для тестування PhotoID є умова: у "Дії" обов'язово має бути біометричний документ - ID-картка або закордонний паспорт.
- Нагадаємо, 1 грудня на порталі "Дія" стартував бета-тест із декларування місця проживання.
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