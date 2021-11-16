Мінцифри відкрило перший Дія.Центр на Сході України
Міністерство цифрової трансформації відкрило перший сервісний центр застосунку “Дія” на Сході України - у селищі міського типу Станиці Луганській, де зараз розташовується контрольний пункт в'їзду-виїзду до тимчасово окупованої території
Про це Мінцифри повідомляє у Telegram.
Це шостий Дія.Центр в Україні та перший, який Мінцифри відкрили на Сході України.
"У Центрі українці зможуть скористатися сучасним держсервісом, отримати 228 найнеобхідніших адмінпослуг та згенерувати COVID-сертифікати через застосунок або портал "Дія", - йдеться в повідомленні.
Центр приймає документи в "Дії", тому замість ксерокопій відвідувачі можуть поділитися документом через QR-код у застосунку.
Для відвідувачів та їх дітей у Центрі є ігровий простір, сповивальний столик, конференцзал та коворкінг.
- Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації почало відкривати офлайн-пункти "Дії" в регіонах, де служба підтримки допомагатиме українцям із генеруванням COVID-сертифікатів.
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