Мінцифри: заяву до поліції можна буде подавати онлайн
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Мінцифри та МВС працюють над можливістю подачі заяви до поліції в онлайн режимі. Поки невідомо, коли запрацює ця опція
Про це він сказав у інтерв'ю BBC.
"Коли з'явився новий міністр внутрішніх справ (Денис Монастирський, - Ред.), ми провели з ним зустріч. Один з проєктів, які ми плануємо зробити, - це подача заяви в поліцію онлайн. Поки не можу анонсувати конкретну дату, є план, над яким ми працюємо", - сказав Федоров.
Міністр додав, що інформація, яка відображаються у "Дії", зберігається у реєстрах дата-центрів. Вони можуть бути і приватними, і побудованими всередині міністертва.
- Нагадаємо, 30 жовтня Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що завдяки запуску Military ID у "Дії" чоловіки зможуть змінювати місце реєстрації без походу до військкомату.
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