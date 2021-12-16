Мінцифри: заяву до поліції можна буде подавати онлайн

Про це він сказав у інтерв'ю BBC.



"Коли з'явився новий міністр внутрішніх справ (Денис Монастирський, - Ред.), ми провели з ним зустріч. Один з проєктів, які ми плануємо зробити, - це подача заяви в поліцію онлайн. Поки не можу анонсувати конкретну дату, є план, над яким ми працюємо", - сказав Федоров.



Міністр додав, що інформація, яка відображаються у "Дії", зберігається у реєстрах дата-центрів. Вони можуть бути і приватними, і побудованими всередині міністертва.

Нагадаємо, 30 жовтня Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що завдяки запуску Military ID у "Дії" чоловіки зможуть змінювати місце реєстрації без походу до військкомату.