Минулої доби Росія вбила 9 мирних жителів України, ще 11 поранені, - ОП

Про це поінформував заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

Зазначається, що станом на 09:00 6 січня відомо про 9 загиблих та 11 поранених мирних українців, які стали жертвами російської збройної агресії 5 січня.

Найбільше жертв від атак росіян на Херсонщині - 6 загиблих та 4 поранених, на Запоріжжі від дій загарбників загинули 2 людини, 3 отримали поранення, у Донецькій області - 1 загиблий, 3 поранених, також поранення отримав мешканець Харківщини.

Нагадаємо, уранці 6 січня російські загарбники гатили по містах Краматорськ і Курахове Донецької області. Пошкоджені будинки та відділення лікарні, поранено мирного жителя.

У п'ятницю, 6 грудня, російська армія завдала удару по пожежній частині в деокупованому Херсоні, унаслідок чого є загиблі й поранені.

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