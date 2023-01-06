Минулої доби Росія вбила 9 мирних жителів України, ще 11 поранені, - ОП
Унаслідок російської збройної агресії за добу 5 січня загинули 9 цивільних мешканців України, ще 11 отримали поранення
Про це поінформував заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.
Зазначається, що станом на 09:00 6 січня відомо про 9 загиблих та 11 поранених мирних українців, які стали жертвами російської збройної агресії 5 січня.
Найбільше жертв від атак росіян на Херсонщині - 6 загиблих та 4 поранених, на Запоріжжі від дій загарбників загинули 2 людини, 3 отримали поранення, у Донецькій області - 1 загиблий, 3 поранених, також поранення отримав мешканець Харківщини.
- Нагадаємо, уранці 6 січня російські загарбники гатили по містах Краматорськ і Курахове Донецької області. Пошкоджені будинки та відділення лікарні, поранено мирного жителя.
- У п'ятницю, 6 грудня, російська армія завдала удару по пожежній частині в деокупованому Херсоні, унаслідок чого є загиблі й поранені.
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