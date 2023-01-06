Росіяни обстріляли пожежну частину в Херсоні, є загиблі й поранені
У п'ятницю, 6 грудня, російська армія завдала удару по пожежній частині в деокупованому Херсоні, унаслідок чого є загиблі й поранені
Про це повідомив очільник Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.
"Росіяни вкотре підтвердили той факт, що довіряти їм не можна", - написав він.
Крук додав, що це друга пожежна частина за два дні, яку обстріляли російські окупанти, тим самим порушуючи всі принципи і норми міжнародного права. Кількість загиблих і поранених не уточнюється.
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко додав, що на місці обстрілу було зафіксовано щонайменше чотири вибухи. Також поруч із пожежною частиною загорівся будинок у приватному секторі.
"І потім вони говорять про "припинення вогню". Це за межею розуміння будь-яких цивілізованих процесів", - написав Тимошенко.
- За добу 5 січня окупанти здійснили 58 обстрілів Херсонської області, влучили зокрема в пожежну частину. Від атаки загинули шестеро людей, ще четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості.
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