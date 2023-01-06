Упродовж доби росіяни 58 разів обстріляли Херсонщину, 6 людей загинули, 4 поранені
За добу 5 січня окупанти здійснили 58 обстрілів Херсонської області, від атаки загинули шестеро людей, ще четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості
Про це поінформував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Зазначається, що 5 січня загарбники 58 разів обстріляли територію Херсонської області, росіяни гатили з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків.
Херсон перебував під ворожим вогнем 14 разів, під атакою опинилися житлові квартали й пожежна частина.
"Минулої доби через російські обстріли загинули 6 людей, 4 жителі Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед загиблих – 12-річний хлопчик. Його росіяни вбили разом із мамою та татом у власній оселі, коли обстріляли Берислав", - повідомив Ярослав Янушевич.
- Нагадаємо, уранці 5 січня армія РФ з артилерії обстріляла Чорнобаївку й Комишани, що на Херсонщині. Пошкоджено будинки, автомобілі, лінії електропередачі та газопровід.
- Ранком 5 січня окупанти атакували центр Херсона: є влучання в будинок, на місці загинув 20-річний чоловік. Також загарбники влучили в пожежну частину.
- Удень 5 січня рашисти гатили по місту Берислав Херсонської області. Російський снаряд влучив у дім, загинула уся родина.
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