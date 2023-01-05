На Херсонщині у Бериславі російський снаряд убив родину
Удень 5 січня рашисти гатили по місту Берислав Херсонської області. Російський снаряд влучив у дім, загинула уся родина
Про це інформує в телеграмі заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
Сьогодні в місті Берислав на Херсонщині було гаряче. Російські загарбники обстрілювали мирне населення, один зі снарядів влучив у приватний будинок. Внаслідок цього загинуло подружжя та їх 12-річний син.
"У цьому вся ницість і підлість Росії. Вранці вони говорять про "різдвяне перемир'я", а вже в обід вбивають всю сім’ю. Чим завинили чоловік, дружина та їх 12-річний син? Тим, що вони просто українці? Люди готувалися зустріти Різдво разом, але цинічний удар росіян вбив їх у власному домі", - пише Тимошенко.
Офіс президента України та редакція Еспресо висловлюють щирі співчуття рідним та близьким.
- Уранці 5 січня армія РФ з артилерії обстріляла Чорнобаївку й Комишани, що на Херсонщині. Пошкоджено будинки, автомобілі, лінії електропередачі та газопровід.
- Ранком 5 січня окупанти атакували центр Херсона: є влучання в будинок, на місці загинув 20-річний чоловік.
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