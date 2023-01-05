Про це поінформував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Уранці 5 січня окупанти гатили з артилерії по селах Херсонської області: у Чорнобаївці та Комишанах уражено цивільну інфраструктуру.

"Пошкоджені будинки, автомобілі, сільськогосподарські приміщення, лінії електропередачі та газопровід. Такі наслідки сьогоднішнього ранкового обстрілу Чорнобаївки та Комишан", - написав Ярослав Янушевич.

За даними голови ОВА, унаслідок ранкової атаки росіян постраждали четверо людей: "Вони отримали осколкові поранення середньої тяжкості. Одній пораненій медики надали допомогу на місці, 3 людей госпіталізували до лікарень Херсона".

Нагадаємо, за добу 4 січня окупанти здійснили 41 обстріл Херсонської області, 9 разів - гатили по будинках в обласному центрі. Троє місцевих мешканців отримали поранення.

4 січня Росія завдала 3 ракетних і 13 авіаційних ударів по Україні, зокрема по цивільній інфраструктурі міст Бахмут, Костянтинівка і Курахове Донецької області, Нікополя на Дніпропетровщині та Херсона.

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