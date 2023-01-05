Ранком окупанти обстріляли Чорнобаївку й Комишани: під вогнем опинилися будинки, лінії електропередачі та газопровід
Уранці 5 січня армія РФ з артилерії обстріляла Чорнобаївку й Комишани, що на Херсонщині. Пошкоджено будинки, автомобілі, лінії електропередачі та газопровід
Про це поінформував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Уранці 5 січня окупанти гатили з артилерії по селах Херсонської області: у Чорнобаївці та Комишанах уражено цивільну інфраструктуру.
"Пошкоджені будинки, автомобілі, сільськогосподарські приміщення, лінії електропередачі та газопровід. Такі наслідки сьогоднішнього ранкового обстрілу Чорнобаївки та Комишан", - написав Ярослав Янушевич.
За даними голови ОВА, унаслідок ранкової атаки росіян постраждали четверо людей: "Вони отримали осколкові поранення середньої тяжкості. Одній пораненій медики надали допомогу на місці, 3 людей госпіталізували до лікарень Херсона".
- Нагадаємо, за добу 4 січня окупанти здійснили 41 обстріл Херсонської області, 9 разів - гатили по будинках в обласному центрі. Троє місцевих мешканців отримали поранення.
- 4 січня Росія завдала 3 ракетних і 13 авіаційних ударів по Україні, зокрема по цивільній інфраструктурі міст Бахмут, Костянтинівка і Курахове Донецької області, Нікополя на Дніпропетровщині та Херсона.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.03
Купівля 40.03Продаж 40.75
-
EUR
Купівля 41.54Продаж 42.61
- Актуальне
- Важливе