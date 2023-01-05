Упродовж доби росіяни 41 раз обстріляли Херсонщину, троє людей отримали поранення

Про це звітував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За даними голови ОВА, армія РФ 41 раз обстріляла Херсонщину за добу 4 січня. Ворог гатив з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Обласний центр Херсон росіяни атакували 9 разів: під ураженням опинилися житлові квартали.

"Ворожі снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки", - поінформував Ярослав Янушевич.

Через російську збройну агресію 4 січня троє мешканців Херсонщини отримали поранення різного ступеня важкості.

Нагадаємо, 1 січня в Генштабі повідомили, що росіяни намагаються примусово "евакуювати" жителів Херсонщини: саме тому тривають обстріли області.

4 січня Росія завдала 3 ракетних і 13 авіаційних ударів по Україні, зокрема по цивільній інфраструктурі міст Бахмут, Костянтинівка і Курахове Донецької області, Нікополя на Дніпропетровщині та Херсона.

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