Упродовж доби росіяни 41 раз обстріляли Херсонщину, троє людей отримали поранення
За добу 4 січня окупанти здійснили 41 обстріл Херсонської області, 9 разів - гатили по будинках в обласному центрі. Троє місцевих мешканців отримали поранення
Про це звітував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
За даними голови ОВА, армія РФ 41 раз обстріляла Херсонщину за добу 4 січня. Ворог гатив з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
Обласний центр Херсон росіяни атакували 9 разів: під ураженням опинилися житлові квартали.
"Ворожі снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки", - поінформував Ярослав Янушевич.
Через російську збройну агресію 4 січня троє мешканців Херсонщини отримали поранення різного ступеня важкості.
- Нагадаємо, 1 січня в Генштабі повідомили, що росіяни намагаються примусово "евакуювати" жителів Херсонщини: саме тому тривають обстріли області.
- 4 січня Росія завдала 3 ракетних і 13 авіаційних ударів по Україні, зокрема по цивільній інфраструктурі міст Бахмут, Костянтинівка і Курахове Донецької області, Нікополя на Дніпропетровщині та Херсона.
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