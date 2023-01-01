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Головна війна з Росією Окупанти обстрілюють Херсонщину, аби примусово "евакуювати" населення, а у Криму триває мобілізація,- Генштаб

Окупанти обстрілюють Херсонщину, аби примусово "евакуювати" населення, а у Криму триває мобілізація,- Генштаб

1 січня, 2023 неділя
18:55
війна з Росією Окупанти

У Генштабі повідомили, що в тимчасово окупованому Криму окупанти розпочали мобілізаційні заходи на 2023 рік, а також намагаються примусово "евакуювати" жителів Херсонщини

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 1 січня.

Зазначається, що російські війська на Херсонщині обстрілюють з мінометів Олешки, Голу Пристань, Плавні, а також дачні поселення між зазначеними населеними пунктами. За даними Генштабу, вони роблять це з метою дестабілізувати гуманітарну ситуацію на тимчасово зайнятих територіях та примусити місцеве населення до так званої “добровільної евакуації".

Окрім того, у тимчасово окупованому Криму військові комісаріати розпочали перевірку списків осіб, які ще не брали участі у широкомасштабному вторгненні в Україну та підлягають призову за мобілізацією у 2023 році.

Окупанти й надалі використовують цивільні заклади на тимчасово окупованих територіях для лікування своїх військових. Зазначається, що у місті Первомайськ Луганської області в приміщені місцевої школи окупанти розгорнули “польовий шпиталь” та лікують близько 100 своїх військових. Також, за даними Генштабу, в приміщенні місцевого пологового будинку, облаштованому під військовий шпиталь, проходять лікування понад 150 поранених найманців ПВК Вагнера. 

ЗСУ завдали 15 ударів по районах зосередження окупантів

За день українська авіація завдала 13 ударів по районах скупчення загарбників.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили 2 райони зосередження живої сили та військової техніки противника.

Окупанти завдали 35 авіаударів та здійснили 16 обстрілів з РСЗВ по території України

У Генштабі розповіли, що протягом доби противник завдав 35 авіаційних ударів, зокрема "шахедами", всі вони були збиті підрозділами ЗСУ. Також окупанти здійснили 16 обстрілів з РСЗВ, частина ударів прийшлася по дитячій лікарні міста Херсон.

Зазначається, що окупанти вчора втратили 760 осіб убитими, проте продовжують спроби наступальних дій на Бахмутському та намагаються покращити тактичне положення підрозділів на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється, а на Херсонському - перегруповує війська. 

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна, на інших напрямках ситуація наступна:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Бучки і Ясна Поляна Чернігівської області; Нововасилівка, Винторівка, Чернацьке, Уланове, Студенок, Ходине, Іскрисківщина, Краснопілля і Угроїди на Сумщині та Мороховець, Зелене, Стариця, Огірцеве, Мала Вовча, Мілове, Вовчанськ, Дворічна, Московка і Кам’янка  Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Масютівка, Орлянське, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Вільшани і Стельмахівка Луганської області.
  • На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Площанка, Невське, Ямполівка, Торське та Діброва Луганської області.
  • На Бахмутському напрямку від вогню різнокаліберної артилерії постраждали райони понад 15 населених пунктів. серед них - Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Майорськ та Озерянівка Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку знову обстріляно Водяне, Авдіївку, Красногорівку, Мар’їнку та Новомихайлівку на Донеччині.
  • На Новопавлівському напрямку противник завдав вогневого впливу по Времівці, Великій Новосілці, Пречистівці, Вугледару та Микільському Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку ворожий вогонь фіксувався біля понад 15 населених пунктів. Серед них - Времівка, Зелене Поле і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Дорожнянка, Залізничне, Чарівне і Новоданилівка на Запоріжжі та Новосілка Херсонської області.
  • На Херсонському напрямку від вогню противника постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Республіканець, Берислав, Львове, Іванівка, Інгулець, Інженерне, Антонівка та Херсон.

У неділю, 1 січня, окупанти обстріляли населений пункт Оріхів на Запоріжжі, внаслідок чого одна людина загинула, троє були поранені.

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