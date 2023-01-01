Окупанти обстріляли Оріхів: одна людина загинула, троє поранені

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграмі.

Зазначається, що атака сталася опівдні.

"В Оріхів опівдні прилетіли "новорічні вітання" від росіян. Як наслідок, одна людина загинула, три - поранені", - йдеться у повідомленні.

Упродовж 31 грудня окупанти гатили по Україні: через російські атаки 50 українців отримали поранення, двоє людей загинули.

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