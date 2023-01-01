Окупанти обстріляли Оріхів: одна людина загинула, троє поранені
У неділю, 1 січня, окупанти обстріляли населений пункт Оріхів на Запоріжжі, внаслідок чого одна людина загинула, троє були поранені
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграмі.
Зазначається, що атака сталася опівдні.
"В Оріхів опівдні прилетіли "новорічні вітання" від росіян. Як наслідок, одна людина загинула, три - поранені", - йдеться у повідомленні.
- Упродовж 31 грудня окупанти гатили по Україні: через російські атаки 50 українців отримали поранення, двоє людей загинули.
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