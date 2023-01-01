За добу 31 грудня 50 українців отримали поранення через атаки РФ

Про це поінформував заступник голови ОП Кирило Тимошенко в телеграм.

Кирило Тимошенко опублікував дані про кількість жертв серед цивільного населення за добу 31 грудня: окупанти поранили 50 людей, ще двоє - загинули.

Найбільше людей отримали поранення у місті Київ - 22, одна людина загинула внаслідок дій РФ.

У Хмельницькій області - 10 поранених мирних мешканців, у Херсонській одна людина загинула, ще 4 - поранені, на Миколаївщині постраждали 6 людей, на Запоріжжі - 5, також по 1 пораненому на Дніпропетровщині, Харківщині та Донеччині.

Нагадаємо, 31 грудня військові РФ атакували 8 областей України: захисники збили усі 13 БПЛА, які запустили окупанти. Також ворог здійснив 31 ракетний і 12 авіаційних ударів.

Упродовж 31 грудня окупанти здійснювали артилерійські й мінометні обстріли міст та сіл Харківщини, у Куп'янську вони спричинили масштабні пожежі

У ніч з 31 грудня на 1 січня російські терористи завдали удари по Київській області та Києву. Протиповітряна оборона ліквідувала 32 ворожих об'єкти.

31 грудня росіяни атакували Миколаївську область: удень Миколаїв уразили 6 ракет типу "Іскандер", увечері сили ППО збили над регіоном 7 БПЛА

У новорічну ніч військові РФ двічі здійснили обстріли Нікопольського району, від атаки по житловому будинку 48-річна жінка отримала поранення.

Упродовж доби 31 грудня росіяни завдали 40 ударів по території Херсонщини, в новорічну ніч РФ поцілила в Херсонську обласну дитячу лікарню, є загибла людина, ще одна - поранена.

Внаслідок обстрілу Запоріжжя 31 грудня зруйнований будинок, також поранені троє людей - серед них вагітна жінка та дівчина-підліток.

31 грудня росіяни завдали ракетного удару по Хмельницькому, внаслідок якого було поранено вісім людей, померла 22-річна дівчина, яку госпіталізували у важкому стані після ракетного удару по місту.

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