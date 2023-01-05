Росіяни атакували центр Херсона, є загиблий

Про це поінформував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у телеграм.

Об 11:21 голова ОВА повідомив, що армія РФ здійснила атаку на центр Херсона:

"Щойно російські окупанти атакували центральну частину Херсона – влучили в будинок. Від отриманих поранень на місці загинув 20-річний чоловік", - написав він.

Нагадаємо, за добу 4 січня окупанти здійснили 41 обстріл Херсонської області, 9 разів - гатили по будинках в обласному центрі. Троє місцевих мешканців отримали поранення.

Уранці 5 січня армія РФ з артилерії обстріляла Чорнобаївку й Комишани, що на Херсонщині. Пошкоджено будинки, автомобілі, лінії електропередачі та газопровід.

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