Росіяни атакували центр Херсона, є загиблий
Ранком 5 січня окупанти атакували центр Херсона: є влучання в будинок, на місці загинув 20-річний чоловік
Про це поінформував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у телеграм.
Об 11:21 голова ОВА повідомив, що армія РФ здійснила атаку на центр Херсона:
"Щойно російські окупанти атакували центральну частину Херсона – влучили в будинок. Від отриманих поранень на місці загинув 20-річний чоловік", - написав він.
- Нагадаємо, за добу 4 січня окупанти здійснили 41 обстріл Херсонської області, 9 разів - гатили по будинках в обласному центрі. Троє місцевих мешканців отримали поранення.
- Уранці 5 січня армія РФ з артилерії обстріляла Чорнобаївку й Комишани, що на Херсонщині. Пошкоджено будинки, автомобілі, лінії електропередачі та газопровід.
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