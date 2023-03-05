Минулої доби Росія вбила двох жителів Донецької області
За добу 4 березня від дій російських загарбників загинули двоє мирних мешканців Бахмута на Донеччині, ще 7 людей в області дістали поранення
Про це поінформували в Донецькій ОВА.
За добу 4 березня від російської збройної агресії загинули двоє мирних жителів Бахмута.
Тоді ж ще семеро мешканців Донецької області дістали поранення: у населених пунктах Бахмут, Часів Яр, Дружба, Курахове, Ласточкине, Новокалинове та Сіверськ.
Так, від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 1398 жителів Донецької області, ще щонайменше 3126 людей дістали поранення. Однак ці дані не є остаточними: наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
- Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців Бахмута негайно евакуюватися: місто надалі перебуває під обстрілами
- У Бахмуті Донецької області, де тривають активні бойові дії, все ще залишаються близько 4500 мирних жителів, серед них 48 дітей.
- Міністерство реінтеграції України пропонує примусово евакуювати дітей із зони бойових дій і збройних конфліктів.
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