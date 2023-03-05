Минулої доби Росія вбила двох жителів Донецької області

Про це поінформували в Донецькій ОВА.

За добу 4 березня від російської збройної агресії загинули двоє мирних жителів Бахмута.

Тоді ж ще семеро мешканців Донецької області дістали поранення: у населених пунктах Бахмут, Часів Яр, Дружба, Курахове, Ласточкине, Новокалинове та Сіверськ.

Так, від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 1398 жителів Донецької області, ще щонайменше 3126 людей дістали поранення. Однак ці дані не є остаточними: наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.