Минулої доби росіяни 9 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, поранено українського військового

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



Українські позиції поблизу Південного загарбники обстріляли тричі, застосувавши великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети різних систем.



Неподалік Кримського росіяни двічі вели вогонь із великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.



У бік населених пунктів Зайцеве і Красногорівка росіяни били з ручних протитанкових гранатометів.



У районі Талаківки окупанти обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



Біля Водяного на Приазов'ї російські війська вели вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.



Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Бійця госпіталізовано, стан його здоров'я задовільний.



На обстріли українські військові відповіли окупантам вогнем.

