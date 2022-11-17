Минулої доби загинуло п'ятеро цивільних, найбільше - у Запорізькій області
Минулої доби, 16 листопада, російська армія в Україні вбила п’ятьох і поранила дев’ятьох людей
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Найбільше загиблих - у Запорізькій області (4 людини).
Дніпропетровська область – 1 поранений;
Донецька область – 1 загиблий (вбито раніше), 4 поранених;
Одеська область – 1 поранений;
Харківська область – 3 поранених.
- Вранці 15 листопада війська РФ вгатили 4 ракетами по передмістю Запоріжжя.
- У ніч на 17 листопада ворожі війська вдарили по Вільнянщині, що на Запоріжжі. Згідно з повідомленням Запорізької ОВА, руйнувань зазнали будинки, 4 людини загинули.
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