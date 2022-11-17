Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Найбільше загиблих - у Запорізькій області (4 людини).

Дніпропетровська область – 1 поранений;

Донецька область – 1 загиблий (вбито раніше), 4 поранених;

Одеська область – 1 поранений;

Харківська область – 3 поранених.

Вранці 15 листопада війська РФ вгатили 4 ракетами по передмістю Запоріжжя.

У ніч на 17 листопада ворожі війська вдарили по Вільнянщині, що на Запоріжжі. Згідно з повідомленням Запорізької ОВА, руйнувань зазнали будинки, 4 людини загинули.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb