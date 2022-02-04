"Мінував" ОДА, аеропорт і вокзали: у Харкові затримали зловмисника

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



За інформацією слідства, упродовж грудня 2021 року 39-річний чоловік щонайменше 14 разів заявив про мінування різних об'єктів: ОДА, аеропорту, апеляційного суду, ТРЦ, залізничних і автомобільних вокзалів.



Зловмисником виявився спеціаліст у ІТ-сфері, який надсилав анонімні електронні листи через спеціальні комп’ютерні програми для приховування свого місцезнаходження.



Його затримали за місцем проживання після чергового повідомлення про мінування.



Харків'янин мотивував свої дії особистою неприязню до української влади та правоохоронних і судових органів.

Нагадаємо, у Харкові за добу 13 січня "мінували" 234 об'єкти. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb