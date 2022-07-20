Про це заявив один із провідних прокурорів міністерства, інформує "Голос Америки".

У своїх свідченнях Судовому комітету Сенату Ендрю Адамс, який очолює цільову групу KleptoCapture Міністерства юстиції з відстеження активів, заявив, що Конгрес має дозволити прокурорам конфіскувати активи, використані для обходу санкцій, а не лише прибутки від обходу санкцій.

Адамс також сказав, що термін давності щодо деяких фінансових злочинів – таких як відмивання грошей – має бути подвоєний до 10 років, щоб дати прокурорам "час простежити за грошима".

Показання Адамса пролунали в той момент, коли Конгрес розглядає законодавство, яке дозволяє спрямувати доходи від конфіскованих російських активів на допомогу народу України.

Цільову групу було створено у березні, щоб розширити можливості США щодо покарання багатих росіян, яких Вашингтон звинувачує у тому, що вони дозволили президенту Росії Володимиру Путіну розв'язати агресивну війну в Україні.

З того часу прокурори отримали ордери на арешт двох яхт, які належать росіянам, що потрапили під санкції, і літаків, що належать мільярдеру Роману Абрамовичу, а також інших активів.

Перед тим, як ці активи були ліквідовані, прокурори повинні отримати ордер на безповоротну конфіскацію, що часто відбувається під час тривалих судових розглядів.

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки знайшло в Україні і хоче арештувати майно російського олігарха Орлова

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb