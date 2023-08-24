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Мін'юст США судитиметься зі SpaceX Ілона Маска

24 серпня, 2023 четвер
23:05
Світ SpaceX

Міністерство юстиції США подало позов проти компанії мільярдера Ілона Маска SpaceX через ймовірну дискримінацію біженців під час прийняття на роботу

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

У позові стверджується, що принаймні з вересня 2018 року по травень 2022 року SpaceX регулярно відмовляла осіб, які отримали притулок, і біженців від подачі заяв і не хотіла наймати або розглядати їх через їхній статус громадянства.

Зазначається, що це є порушенням закону про імміграцію та громадянство.

Стверджується, що SpaceX неправдиво заявляла у своїх списках вакансій, що тільки власники грін-карти і громадяни США можуть працювати в компанії через федеральні закони про експортний контроль.

"Наше розслідування показало, що SpaceX не змогла справедливо розглянути або найняти осіб, які отримали притулок, і біженців через їхній статус громадянства, і наклала, що рівнозначно забороні на їхнє наймання незалежно від їхньої кваліфікації, на порушення федерального закону", - заявила помічник генерального прокурора Крістен Кларк.

  • 1 серпня стало відомо, що соцмережа X Ілона Маска, раніше відома як twitter, подала до суду на організацію, яка займається боротьбою з ненавистю і дезінформацією. У позові вона звинувачує Центр протидії цифровій ненависті (CCDH) у брехні й тому, що той закликав рекламодавців відмовитися від інвестицій у компанію.

біженці
Ілон Маск
США
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