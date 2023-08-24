Мін'юст США судитиметься зі SpaceX Ілона Маска
Міністерство юстиції США подало позов проти компанії мільярдера Ілона Маска SpaceX через ймовірну дискримінацію біженців під час прийняття на роботу
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
У позові стверджується, що принаймні з вересня 2018 року по травень 2022 року SpaceX регулярно відмовляла осіб, які отримали притулок, і біженців від подачі заяв і не хотіла наймати або розглядати їх через їхній статус громадянства.
Зазначається, що це є порушенням закону про імміграцію та громадянство.
Стверджується, що SpaceX неправдиво заявляла у своїх списках вакансій, що тільки власники грін-карти і громадяни США можуть працювати в компанії через федеральні закони про експортний контроль.
"Наше розслідування показало, що SpaceX не змогла справедливо розглянути або найняти осіб, які отримали притулок, і біженців через їхній статус громадянства, і наклала, що рівнозначно забороні на їхнє наймання незалежно від їхньої кваліфікації, на порушення федерального закону", - заявила помічник генерального прокурора Крістен Кларк.
- 1 серпня стало відомо, що соцмережа X Ілона Маска, раніше відома як twitter, подала до суду на організацію, яка займається боротьбою з ненавистю і дезінформацією. У позові вона звинувачує Центр протидії цифровій ненависті (CCDH) у брехні й тому, що той закликав рекламодавців відмовитися від інвестицій у компанію.
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