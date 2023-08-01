Про це інформує Reuters.

Юристи CCDH заявляють, що соцмережа Ілона Маска нібито залякує тих, хто відверто критикує підбурювання, ненависть та шкідливий контент в інтернеті. Вони також стверджують, що звинувачення не мають жодних доказів.

Позов стосується новини, яка вийшла у липні. У ній були опубліковані результати дослідження Центру протидії цифровій ненависті, за якими у Twitter посилилася мова ненависті до меншин.

Компанія X і її гендиректорка Лінда Яккаріно назвали звіт Центру брехнею і заявила, що він ґрунтується на наборі хибних, обманливих і застарілих показників, що використовуються без урахування контексту. Соцмережа наголосила, що CCDH отримав доступ до її даних без дозволу, і звинуватив його у порушенні правил користування.

Тому платформа у понеділок подала до суду.

Що відомо про Twitter після придбання соцмережі Маском

27 жовтня минулого року стало відомо, що Ілон Маск придбав Twitter.

Згодом Маск розпустив раду директорів, а потім доручив інженерам Twitter працювати над перезавантаженням Vine, щоб підготувати оновлений запуск ще до кінця 2022 троку.

4 листопада 2022 року Маск розпочав надсилати працівникам компанії електронні листи з інформацією про те, що їх звільнено. Вже 5 листопада працівники Twitter подали на компанію колективний позов до суду через те, що новий гендиректор планував неналежним чином скоротити понад 3 тис. співробітників.

11 листопада того року Ілон Маск попередив про можливе банкрутство компанії.

8 січня 2023 року компанія вчергове звільнила робітників: тепер скоротили штат команди з питань довіри й безпеки, яка займається глобальною модерацією контенту. Пізніше у ЗМІ з'явилась інформація, що понад 500 рекламодавців призупинили витрати на сайт мікроблогів після купівлю Ілоном Маском соцмережі у 2022 році.

4 квітня Twitter замінив синю пташку на логотипі свого сайту на собаку, що є символом криптовалюти Dogecoin.

Згодом бізнесмен заявив, що скорочення штату почали давати свої плоди, а більшість рекламодавців повернулись на платформу, тож тепер Twitter "майже беззбитковий".

14 квітня у соціальній мережі користувачам дозволили стягувати плату за доступ до свого контенту - від довгого тексту до багатогодинного відео. Twitter зняв обмеження на акаунти, пов'язані з Кремлем.

24 квітня стало відомо, що в соцмережі повертають "синю галочку" без сплати за підписку деяким акаунтам, які мають понад мільйон підписників.

Згодом власник Twitter Ілон Маск заявив, що в соцмережі планують видаляти акаунти користувачів, які не були активні впродовж декількох років.

7 травня компанія визнала, що функція "Коло", яка передбачала публікацію твітів для обмеженого кола людей, мала проблеми з конфіденційністю.

10 травня Маск повідомив, що незабаром у соцмережі з'являться нові функції - відео- та аудіодзвінки.

А згодом американський мільярдер призначив генеральним директором Twitter Лінду Яккаріно.

Ілон Маск повідомив, що у соцмережі користувачам із платною підпискою дозволили публікувати довгі відео.

1 червня власник соціальної мережі Twitter Ілон Маск, підтвердив, що платформа може бути перейменована на X у відповідь на твіт Daily News.