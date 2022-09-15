Мирна угода про припинення війни в Україні ще далека – Антоніу Гутерреш
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вважає, що мирна угода про припинення війни в Україні ще є далекою
Про це він сказав журналістам після розмови з Путіним у середу, повідомляє CNN.
"Ми ще далекі від кінця війни. Припинення вогню не видно", — сказав він і додав, "я б збрехав, якщо б сказав, що це станеться".
Вони також обговорили питання військовополонених. Гутерреш процитував Путіна, який сказав, що РФ не перешкоджатиме групі, яка проводить місію зі встановлення фактів нападу на колонію минулого місяця в окупованому РФ регіоні Східної України.
Крмі того, Гутерреш зазначив, що також говорив з Путіним про ситуацію на Запорізькій АЕС.
- Як ми вже писали, Генсек ООН обговорив з Путіним продовження "зернової угоди"
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