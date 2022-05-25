Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Стандартна місія західних президентів, в першу чергу французьких, юридично оформлювати окуповані Росією території. Саркозі у 2008 році приїхав до Грузії з паперами формалізувати захоплення Росією Абхазії та Південної Осетії, вважаючи себе Чемберленом. І до України приїжджали у 2014-2015 роках Франсуа Олланд та Ангела Меркель легітимізувати захоплення Донбасу через другі Мінські угоди", - пояснив Піонтковський.

Піонтковський наголосив, що зараз деякі європейські лідери намагаються примусити Україну піти на ще одні Мінські угоди.

"Зараз деякі європейські лідери намагаються примусити Україну підписувати ще одні Мінські угоди, які будуть вигідні Кремлю. Щоб там не говорила Марія Захарова, очевидно, що Путін, Макрон, Драґі та Шольц діють єдиною командою. Проте на сьогодні в України є справжні західні союзники. Зокрема, Велика Британія та США. Керівники цих держав офіційно заявили, що головною метою цих держав є перемога та відновлення територіальної цілісності України у війни з Росією. До того ж міністр оборони США Ллойд Остін на цьому не зупиняється. Метою цієї війни він вважає послаблення Росії до такого рівня, щоб вона більше ніколи не змогла погрожувати сусіднім державам", - додав Піонтковський.

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