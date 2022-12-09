Місія МАГАТЕ проінспектувала Рівненську АЕС: що відомо

Про це повідомила пресслужба Рівненської АЕС.

"На Рівненській АЕС завершилася місія МАГАТЕ з надання технічної допомоги Україні щодо ядерної безпеки та захищеності електростанції. У межах короткострокової, проте насиченої місії на Рівненській АЕС, команда МАГАТЕ провела оглядові перевірки та обговорила питання ядерної та фізичної безпеки, аварійної готовності та реагування, зустрілася з керівництвом, поспілкувалася з персоналом електростанції. З експертами МАГАТЕ обговорено стан виконання постачання і уточнено потреби електростанції в додатковому обладнанні, переліки яких направлялися в МАГАТЕ від ДП НАЕК "Енергоатом", - ідеться в повідомленні.

У МАГАТЕ відзначили професіоналізм українських енергетиків, які працюють у складних умовах на тлі збройної агресії РФ.

"Системи безпеки РАЕС працюють ефективно, використовуючи багатоешелонний/багаторівневий захист та градуйований підхід. Важливо, що рівненські атомники оперативно реагують на виклики, які виникають після ракетних ударів Росії по об’єктах енергетичної інфраструктури, та вдосконалюють діяльність. Щодо напряму "ядерна безпека" жодних критичних зауважень під час місії не виявлено. Станція експлуатується на високому рівні", - прокоментували результати місії експерти.

"На Рівненській АЕС успішно реалізовано постфукусімські заходи: зокрема підтримуються в готовності мобільні насосні установки та мобільні дизельгенераторні станції", - додали представники МАГАТЕ.

У листопаді в МАГАТЕ анонсували візит інспекторів на Рівненську, Хмельницьку, Южноукраїнську АЕС і недіючу Чорнобильську.

Наприкінці серпня місія МАГАТЕ проінспектувала Запорізьку АЕС, яка перебуває під окупацією.

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